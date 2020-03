Coronavirus: Renzi, 'Parlamento deve riunirsi, democrazia non si sospende'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento si deve riunire. Ma c’è il #CoronaVirus, dicono. Già. Ma c’è anche per le infermiere di Bergamo, per i trasportatori campani, per le cassiere fiorentine, per i medici in tutta Italia. Loro lavorano, noi no? Il Parlamento DEVE riunirsi. La democrazia non si sospende". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.