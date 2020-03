Coronavirus: Mulè, 'estendere golden power, infrastrutture e materie prime'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “Dopo nove giorni (troppi) di silenzio è stato accolto l’appello di Forza Italia per mettere al sicuro i 'gioielli' di Stato in Borsa. Finalmente sono state vietate le vendite allo scoperto per tutto il listino di Piazza Affari da oggi e per tre mesi chiudendo la bocca ai lupi finanziari". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera.

"Ma non basta, bisogna avere il coraggio -aggiunge- di guardare avanti. Arginare e controllare la forte volatilità sui mercati causata dalla speculazione innescata dall’impatto dell’emergenza Coronavirus, va di pari passo con l’esigenza assoluta di un’azione decisa da parte dell’Europa di permettere l’utilizzo di tutti i fondi del meccanismo salvastati, senza vincoli, e di consentire l’utilizzo (modificando la normativa europea) del golden power, un maxi scudo anti scalate ostili per le società italiane da estendere però non solo al settore finanziario ma anche al 5G, alle infrastrutture critiche, alle materie prime".

"Tra tentennamenti, gaffe, passi falsi e attendismo è il momento che l’Unione europea definisca il proprio ruolo una volta per tutte: 'Fare tutto quello che serve' al fianco dei Paesi membri senza ipocrisie o continuare a mostrarsi molle e non all’altezza. Dalle decisioni che verranno prese in questi giorni passa il futuro dell’Europa, noi -conclude Mulè- per il momento ci battiamo ogni giorno per mettere al sicuro gli italiani sul fronte sanitario ed economico, difendere i loro risparmi e il nostro sistema Paese”.