Coronavirus: Musumeci invita i siciliani a non uscire, 'Stativi ni casi'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - "Lo dico in siciliano 'Stativi ni casi', dovete stare tutti a casa". Così il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a L'aria che tira su La7. "Tutti i sindaci dell'isola si stanno prodigando per convincere la gente a non uscire, coe ha fatto il sindaco di Delia, ad esempio - dice - che non si tratta di un film, come se fossimo su un set cinematografico. Qui siamo al centro della più insidiosa epidemia che l'umanità abbia conosciuto negli ultimi cento anni. Dobbiamo convincerci che il nemico è molto più forte di noi. E per combatterlo non abbiamo sufficienti armi. Ecco perché dico: 'Stativi ni casi'.