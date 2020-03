Coronavirus: Casellati, 'università e istituzioni non si devono fermare'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La ricerca e la conoscenza sono una risorsa irrinunciabile per vincere ogni emergenza e guardare avanti con rinnovata fiducia. Questo è lo spirito con cui deve essere aperto l'anno accademico dell'Università di Padova. Questo è il messaggio che ogni Ateneo ha l'opportunità di consegnare ai propri studenti". Lo ha detto il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo da Palazzo Madama alla Cerimonia inaugurale del 798° Anno Accademico dell’Università degli Studi di Padova che quest’anno, nel rispetto dei provvedimenti governativi, si è svolta in modalità telematica con tutti gli ospiti in video-collegamento.

"Il sapere e la scienza non si possono e non si devono fermare mai. Le Università, come le istituzioni democratiche devono proseguire la loro attività per i cittadini e con i cittadini che stanno affrontando oggi grandi sacrifici. È nei momenti di emergenza come questi che le nostre Università confermano di essere un incredibile bacino di competenze e di intelligenze a cui poterci affidare. Anche celebrare l’avvio di questo anno accademico significa dare un importante segnale di continuità e di speranza".

"Lo studio, l’apprendimento, la ricerca, la conoscenza e la consapevolezza sono lo strumento fondamentale per vincere ogni emergenza e per affrontare il futuro", ha concluso il Presidente del Senato.