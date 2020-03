Coronavirus: M. Di Maio, 'Iv per modifiche a dl su professionisti e partite Iva'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Il decreto approvato è un primo importante aiuto a famiglie e imprese. Sappiamo però che non basta: lavoreremo in Parlamento per inserire nel testo risposte più efficaci per tutti, ma soprattutto a chi non vede riconoscimenti sufficienti in questo provvedimento: i liberi professionisti". Lo scrive su Facebook Marco Di Maio, deputato di Italia Viva, a proposito del Dl Cura Italia.

"Lavoratori come avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, giornalisti, geometri, geologi, agrotecnici, periti e più in generale tutte le professioni e i lavoratori autonomi a p.iva sono una risorse diffusa e preziosa del nostro Paese. Vogliamo che tutto il Paese riparta e venga sostenuto, nessuno escluso", conclude.