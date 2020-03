Coronavirus: Serracchiani, 'fare di più per partite Iva'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - “In queste giornate difficili il nostro impegno a difesa e tutela del lavoro è massimo. Per questo abbiamo prestato grande attenzione al mondo dei lavoratori autonomi. Siamo consapevoli che, in molte circostanze, più di altri, sono esposti a incertezze e rischi". Lo dichiara Debora Serracchiani, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.

"Per questo motivo nel decreto curaItalia abbiamo destinato a loro risorse importanti sia in termini di liquidità che di sospensione della tassazione. Stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. È stato inoltre istituito il Fondo di 300 milioni che dovrà essere utilizzato per i professionisti”.

“Ma non basta. Dobbiamo fare di più per il mondo delle professioni ordinistiche e per questo motivo il Pd - prosegue l’esponente dem - sta elaborando insieme alle Casse previdenziali meccanismi che permettano alle stesse di erogare prestazioni straordinarie di assistenza agli iscritti, superando gli attuali limiti regolamentari. Riteniamo, inoltre, che il credito d’imposta sugli affitti previsto nel decreto vada esteso anche agli esercenti arti e professioni ed includere gli affitti degli uffici. Per il Partito democratico nessuno deve essere lasciato indietro e va fatto tutto il possibile a sostegno delle lavoratrici, dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Insieme ne usciremo”.