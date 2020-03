Coronavirus: Confesercenti Sicilia, 'proroga e riduzione tasse per attività commerciali'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - Centinaia di pec inviate questa mattina a tutti i sindaci della Sicilia dai direttori e dai presidenti provinciali di Confesercenti per chiedere ai Comuni "decisioni chiare e forti" per aiutare le imprese a superare il grave momento di sofferenza dovuto al Covid-19 e alle restrizioni imposte dal governo agli esercizi commerciali per bloccare il contagio.Le richieste sono sostanzialmente due: la sospensione del pagamento dei tributi e delle tasse comunali dovute dalle attività commerciali e il ricalcolo delle stesse dato che la maggior parte delle attività sono costrette a rimanere con le saracinesche abbassate. "I provvedimenti del governo hanno previsto, fino alla data del 25 marzo, la chiusura della maggior parte delle attività produttive. Tuttavia, allo stato attuale, non abbiamo notizie di provvedimenti statali che intervengano, dando sostegno alle imprese, sul tema dei versamenti relativi ai tributi e tasse locali dovuti dalle attività commerciali le cui attività sono state chiuse o sospese" sottolinea Confesercenti Sicilia che chiede di prorogare la scadenza dei pagamenti "a date successive alla fine dell’emergenza, come d’altronde il governo ha previsto per il pagamento dei tributi erariali statali e di quanto dovuto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale".