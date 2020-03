Ricercatore italiano di Oxford: "Qui niente tamponi, serve più rigore"

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Qui a Oxford, come nel resto del Regno Unito, non c'è alcuna percezione del pericolo coronavirus. Le persone continuano ad affollare i locali e i pub, fanno assembramenti, come se non ci fossero state migliaia di vittime in tutto il mondo. Spero che il primo ministro Johnson possa prendere delle decisioni molto forti come è stato fatto in Italia". Claudio Russello, a luglio 30 anni, è un giovane ricercatore italiano della Oxford University e da giorni preferisce evitare luoghi affollati. "Noi italiani siamo scioccati da come viene vissuta la situazione a livello nazionale in Gran Bretagna - dice Russello intervistato dall'Adnkronos - Non c'è la percezione della gravità. Forse noi italiani siamo stati influenzati dal vedere cosa accade a casa nostra. Qui, invece, sembrano tutti tranquilli, locali e cinema sono aperti. Solo da pochi giorni Johnson ha iniziato a invitare le persone a non andare nei pub ma la gente non ascolta e va lo stesso".

Russello lamenta anche la mancanza di tamponi. "Un volta avuto i primi sintomi - spiega il ricercatore - ci dicono di chiamare la Guardia medica per verificare se è il caso di fare il tampone. Ti dicono di restare a casa per sette giorni. Non fanno tamponi o controlli, è una cosa che ha dell'assurdo. Se hai la febbre ti dicono solo di stare a casa e basta. A meno che non ci siano casi molto gravi. Forse questa decisione è stata presa per non creare panico tra le persone. O anche per evitare di appesantire il servizio sanitario inglese, che è stato molto indebolito negli ultimi anni. Anche la Brexit ha avito il suo ruolo. Quindi, mandano in ospedale chi è davvero grave".