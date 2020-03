Coronavirus: Carrefour Italia riduce orari e premia dipendenti

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Carrefour Italia riduce gli orari dei suoi ipermercati, supermercati e negozi di prossimità in Italia dopo il "superlavoro" per l'emergenza coronavirus: saranno aperti dalle ore 8,30 alle ore 19 durante la settimana. L'apertura domenicale sarà dalle 8.30 alle 15 da domani fino al 29 marzo.

"In questo modo continueremo a garantire sia la possibilità di accedere ai nostri negozi in fasce orarie che soddisfino le necessità dei cittadini, sia il bisogno di tutelare le esigenze di riposo dei nostri collaboratori impegnati in uno sforzo straordinario, ai quali verrà corrisposto, nei prossimi giorni, un premio economico a riconoscimento del loro prezioso contributo", scrive il gruppo.