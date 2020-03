Coronavirus: Descalzi (Eni), 'revisione piano, significativa riduzione Capex'**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La società si è prontamente attivata per rivedere il piano di attività, in considerazione della forte riduzione dei prezzi delle commodities e dei vincoli operativi a oggi prevedibili indotti dal Covid-19. La revisione considererà una significativa riduzione dei Capex e delle spese previste, portandole a livelli congrui con il nuovo scenario". Ad affermarlo in una nota è l'ad di Eni, Claudio Descalzi, che ha informato il CdA della revisione in corso delle attività programmate per il 2020 - 2021 a fronte dell’evoluzione del contesto di mercato recentemente intervenuta. I dettagli del piano rivisto saranno condivisi con il mercato in occasione dell’annuncio dei risultati del primo trimestre. "Continueremo a mantenere i più alti standard di sicurezza sul lavoro che, date le circostanze, sono stati coerentemente innalzati. In questo momento le priorità sono la tutela della salute delle nostre persone, delle comunità in cui operiamo e la difesa della solidità del nostro bilancio e del dividendo", sottolinea Descalzi.