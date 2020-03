Coronavirus: Gallera, 'resistiamo, stiamo a casa per i medici'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - "Chiudo con un richiamo, ancora: state a casa. E' dura, è una prova. Noi dobbiamo resistere, lo dobbiamo ai tanti medici e infermieri che si stanno sfibrando, ma continuano a reggere: facciamolo anche per loro. Resistiamo, stiamo in casa". Lo dice l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in videoconferenza.