Coronavirus: F.Sala, 'da Cina aiuto concreto, nostro appello a tutto il mondo'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - La delegazione di medici e infermieri insieme al materiale sanitario arrivato questo pomeriggio a Malpensa dalla Cina sono "un segno tangibile, un aiuto concreto arrivato dalla Cina", dice in una nota il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

"Il primo gruppo di esperti in Sars e in Covid che è arrivato in Lombardia ci aiuterà ad affrontare questa emergenza. Ci hanno portato, oltre alle mascherine, apparati per la ventilazione che per noi sono di vitale importanza. Lavoriamo - aggiunge -giorno e notte e quotidianamente facciamo un appello, a tutto il mondo: abbiamo bisogno di queste attrezzature e di queste persone. Ringraziamo la Cina che ha risposto immediatamente".

La delegazione cinese si fermerà in Lombardia per almeno due settimane. Il primo breafing si terrà domani mattina e, con l'unità di crisi di Regione Lombardia, si stabilirà un programma operativo.