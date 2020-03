Coronavirus: Lampedusa, quarantena obbligatoria per chi arriva nell'isola

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - "I cittadini che arriveranno in aereo o in nave a Lampedusa o a Linosa, anche dalla Sicilia, dovranno osservare una quarantena domiciliare fiduciaria con divieto di spostamenti, viaggi e contatti interpersonali. Dovranno inoltre comunicare il loro arrivo al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria ed al loro medico curante". E' quanto disposto in un'ordinanza del sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello. L’ordinanza dispone anche che, per quanto riguarda le merci in arrivo sulle Pelagie, "le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate nella sola area del porto, rispettando le misure di sicurezza sanitaria, da operatori muniti di dispositivi di protezione individuale".