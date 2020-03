Coronavirus: Pagani (Pd), 'lavoro encomiabile delle Forze armate'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "A nome del gruppo Pd della commissione Difesa della Camera intendo rivolgere un segnale di attenzione alle nostre Forze Armate per quanto stanno facendo in questi giorni, difficili per tutti noi, con diversi interventi". Lo dichiara Alberto Pagani, capogruppo Pd in Commissione Difesa.

"Nel settore sanitario, con medici e infermieri inviati nelle realtà più critiche, con arruolamenti straordinari di ulteriori 120 medici e 200 infermieri, con l'affidamento di incarichi a tempo determinato a chimici, biologi e fisici. Lo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze è già impegnato nella produzione di almeno 1000 litri al giorno di disinfettanti. Si sta ulteriormente potenziando la capacità di trasporto in condizioni di biocontenimento con ambulanze ed elicotteri appositamente attrezzati a questo scopo e si sta organizzando la possibilità di predisporre due ulteriori ospedali da campo, ove fosse necessario schierarli".

"Altre strutture sanitarie militari sono state messe a disposizione per eventuali ricoveri. Un elenco di uomini e mezzi messi a disposizione del Paese in questa, come in altre emergenze, che fanno del nostro strumento militare una risorsa su cui possiamo contare”.