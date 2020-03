Coronavirus: Marcucci, 'da Lega ostruzionismo deleterio su decreto'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La Lega ha messo in atto una sorta di ostruzionismo deleterio in questa stagione. Il Pd insieme a tutti gli altri capigruppo aveva proposto un iter veloce ed approfondito sul decreto con la sola convocazione della commissione bilancio. La contrarietà della Lega porta alla convocazione di tutte le commissioni in sede consultiva e dell’aula per il voto del calendario. Lo ripeto, è un ostruzionismo inutile”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.