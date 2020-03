Coronavirus: Gallera, 'Bertolaso non lo conoscevo, sta facendo lavoro incredibile'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Guido Bertolaso, da pochi giorni consulente della Regione Lombardia per l'ospedale da costruire in Fiera, "non lo conoscevo, la sua fama era di persona intelligente e competente e l’ha confermata in pieno. È arrivato in silenzio e sta facendo un lavoro incredibile". Così a Sky Tg24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Bertolaso "è rimasto profondamente colpito dalla gravità della situazione ed estremamente ammirato dalla capacità del sistema lombardo di reagire e organizzarsi. Ha detto che è un modello per il mondo, per come lo ha affrontato, e ha già messo in contatto i nostri medici di prima linea con l’America e altre realtà, per spiegarglielo”.