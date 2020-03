Coronavirus: Oddati (Pd), 'allucinante ostruzionismo Lega'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "L’ostruzionismo in Senato della Lega sul decreto Cura Italia è semplicemente allucinante. Non riescono a smettere di fare propaganda nemmeno in un momento così difficile, che richiede responsabilità da parte di tutti per varare misure immediate e dare risposte agli italiani per fronteggiare un vero e proprio dramma umano e sociale. Chiediamo loro di smetterla, nel loro stesso interesse e per il bene di tutti". Lo sottolinea Nicola Oddati della segreteria Pd.