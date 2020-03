Coronavirus: Musumeci, 'ho chiesto al Viminale di rafforzare presenza pattuglie in Sicilia'

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - "Sono convinto che il provvedimento restrittivo chiesto e ottenuto dal governo ci consenta di potere gestire il fenomeno. Ho chiesto al ministro dell'Interno di rafforzare la presenza delle pattuglie non solo nelle città, ma nello Stretto di Messina e mi risulta che ci sia una presenza significativa di forze dell'ordine". Così il governatore siciliano Per il governatore siciliano Nello Musumeci a Mattino 5. "Ho chiesto la presenza dell'Esercito - ha detto - utilizzando i ragazzi in divisa impegnati nell'operazione di Strade sicure in compiti più attuali e più stringenti in questo momento".