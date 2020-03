Coronavirus: Crimi, 'bene Bce, Europa è viva e lotta insieme a noi'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Avevamo detto che per far fronte ad un'emergenza straordinaria era necessaria una risposta straordinaria. Con il quantitative easing da 750 miliardi disposto per il 2020 dalla Bce, l'Europa ci dice che è viva e lotta insieme a noi. La strada è ancora lunga, la direzione è giusta". Lo scrive in un tweet il capo politico del M5S, Vito Crimi.