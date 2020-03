Coronavirus: Orlando, 'sento Zingaretti tutti i giorni, sta meglio'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Sono in isolamento, non esco di casa, non vedo nessuno, mi portano sul pianerottolo la spesa ma si può lavorare, si possono mantenere una serie di rapporti e di attività. Mi sento tutti i giorni con Zingaretti, che sta meglio. Ogni giorno facciamo una videoconferenza con i dirigenti del Pd, con i segretari regionali e i sindaci, l'attività va avanti". Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario Pd, a L'Aria che Tira su La7.