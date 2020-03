Coronavirus: Le Maire, 'librerie commercio prima necessità, pronto a riaprire tema'

Parigi, 19 mar. (Adnkronos) - Il Governo francese è pronto "a riaprire" la questione delle librerie che da sabato a mezzanotte in Francia devono rimanere chiuse. "Stimo effettivamente che le librerie sono un commercio di prima necessità. E' la mia convinzione. Sono pronto a riapre con il governo questa questione", afferma ai microfoni di 'France Inter' il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Amazon distribuisce libri. Conoscete il mio attaccamento ai libri. Sono pronto ad affrontare il tema con il resto del governo, con il ministro della Cultura e il primo ministro", aggiunge.

Ma la priorità per Le Maire deve essere "la sicurezza sanitaria: la libreria non può essere un luogo di raggruppamento. Proporrà di definire delle regole affinché i librai possano riaprire ma le libreria non devono diventare un luogo in cui ci si rimane troppo a lungo", ammonisce il ministro.