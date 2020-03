Coronavirus: contatti Mattarella con forze politiche, unità e collaborazione**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Attento a garantire come al solito il rispetto delle proprie e delle altrui prerogative istituzionali e quindi a misurare ogni intervento pubblico, per evitare sia il rischio che possa soltanto apparire come interferenza, sia il pericolo di alimentare confusione, è ovvio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, segue costantemente l'evolversi dell'emergenza coronavirus, mantenendo continui contatti con governo, cariche istituzionali e naturalmente sentendo al telefono anche i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e opposizione. A questi ultimi la richiesta che il Capo dello Stato non si stanca di ripetere è quella di mantenere il più possibile unità e collaborazione. Costanti inoltre i colloqui telefonici con i Capi di Stato stranieri.