Coronavirus: Marcucci, 'Salvini ascolti Mattarella, devastante dividerci ora' (2)

(Adnkronos) - Presidente, la tregua per l'emergenze Coronavirus è già finita? "Spero di no, abbiamo bisogno più che mai di unità. Berlusconi e Meloni, che hanno spesso usato toni diversi, convincano Salvini a fare marcia indietro. A chi conviene mettere in difficoltà il governo su un decreto che stanzia 25 miliardi al Paese che ne ha un bisogno disperato?". Oggi il presidente Sergio Mattarella ha sentito Salvini, ritiene che il Colle sia preoccupato per le tensioni tra forze politiche? "Il Capo dello Stato è sicuramente avvertito dei rischi che corre il Paese se la politica offre un’altra immagine devastante delle sue insensate divisioni".