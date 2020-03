Coronavirus: Buffagni, 'siamo al limite, misure più restrittive'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non ho cambiato idea, per alcuni territori in cui la situazione è al limite bisogna essere duri nella sostanza: serve mettere in campo misure più restrittive, concordo con Vito Crimi; da noi lombardi sono fortemente caldeggiate!". Lo scrive su Fb il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni.