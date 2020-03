Coronavirus: Casaleggio, 'cambierà il mondo, ripensare economia'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Oggi dobbiamo pensare a progettare anche il nostro futuro, soprattutto economico. Il mondo non sarà più come prima. Non lo sarà anche se si dovesse trovare una cura" al Covid-19 "o una soluzione nel breve. Semplicemente perché oggi sappiamo che una situazione del genere entra nell'arco delle possibilità future che dovremo essere pronti ad affrontare". Lo scrive, in un lungo post su Facebook, il presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del M5S.

"Per questo è importante pensare al rilancio economico dell'Italia. Ambrosetti prevede un -3% del Pil per il 2020. Ma conteggiando il solo turismo - prosegue - stiamo parlando del 13% del nostro Pil e 4,2 milioni di occupati che, anche quando si riaprirà la possibilità di muoversi, farà fatica a ripartire. A questo possiamo aggiungere la ristorazione per un altro 10% di Pil o molti altri settori che oggi sono fermi".

"Adesso è il momento di progettare la nuova economia italiana, come successe nel secondo dopoguerra, perché possa essere creata appena possibile. Dobbiamo pensare a quali settori possono essere rilanciati e quali hanno bisogno di una profonda trasformazione, probabilmente digitale", rimarca Casaleggio.