Coronavirus: Gadda (Iv), 'click day offensivo, Tridico faccia ammenda'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Il presidente dell'Inps Tridico dovrebbe fare ammenda di fronte a milioni di lavoratori autonomi e partite Iva che attendono dal Governo aiuti veri e non lotterie: aver anche solo ventilato l'ipotesi di un Click day, neanche fossimo di fronte ad un gioco a premi, è stato un errore offensivo e imperdonabile soprattutto nei confronti di persone che si sono viste la loro attività totalmente azzerata". Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

"Non è possibile in un momento come questo - prosegue Gadda - fare discriminazioni e tantomeno penalizzare chi ad esempio vive in zone a scarsa connettività. Hanno fatto bene la ministra Teresa Bellanova e il sottosegretario Baretta a dire no e a intimare una valutazione più approfondita. Ora occorre non soltanto assicurare risorse a tutti, ma fare tutti insieme lo sforzo per provare ad aumentarle".