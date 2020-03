Coronavirus: Fontana, 'se misure più restrittive armonizzate con scelte centrali'**

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Stiamo discutendo con il Governo con cui siamo in stretto contatto per vedere se proporre qualche altra misura restrittiva" in Lombardia, che in ogni caso, consisterebbe in "provvedimenti che siano armonizzati con le scelte centrali, se no ci sarebbe una distonia non utile". Lo ha detto Attilio Fontana, governatore della Lombardia, a Pomeriggio Cinque.

"Qualche esempio - dice - è la riduzione dei servizi non indispensabili o il dare una ulteriore stretta ai servizi non necessari a sopravvivenza, per esempio le attività professionali". Sul tpl, "c'è già stata un'ordinanza precisa, vediamo se vale la pena di integrarla".