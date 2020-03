Coronavirus: Fontana, 'produttori mascherine sentano Politecnico per materiali'

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - I 'nuovi' produttori di mascherine in Lombardia e altro si devono mettere in contatto con il Politecnico di Milano. Lo chiede il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Si mettano in contatto con il rettore, il professor Resta: loro sono in contatto con l'Iss e hanno gli elementi di base che devono essere inseriti in queste mascherine. Se si seguono le loro prescrizioni il prodotto viene riconosciuto immediatamente e le mascherine possono essere vendute come mascherine ufficialmente utili".