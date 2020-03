Coronavirus: Editoria, Gruppo Feltrinelli lancia #Leggiamoacasa

Palermo, 19 mar. (Adnkronos) - Si chiama #Leggiamoacasa l’iniziativa messa in campo da Gruppo Feltrinelli per portare libri e autori direttamente nelle case degli italiani. Il progetto prevede, infatti, un palinsesto editoriale che sarà veicolato sugli account social del Gruppo, che include eventi online, dibattiti, presentazioni, consigli di lettura. "L’obiettivo è quello di dare voce a storie e narrazioni che, in un momento storico così delicato, assumono un ruolo ancor più decisivo - si legge in una nota Feltrinelli - i libri ci fanno compagnia, facendoci viaggiare lontano insieme a personaggi e autori, ci aiutano a sconfiggere le paure e a sentirci meno soli". "laFeltrinelli.it e IBS.it, primo polo e-commerce italiano specializzato in prodotti editoriali e alternativa concreta ai grandi player globali, uniscono le proprie forze - spiegano - Per farlo mettono al servizio dei lettori la più grande libreria online d’Italia con i rispettivi patrimoni di storie, autori, librai e professionalità del mondo editoriale. Le due piattaforme creano così uno spazio virtuale che, al pari di ogni libreria fisica laFeltrinelli, è piazza di cultura, luogo di scambio coinvolgente e inclusivo, nel quale, non solo poter attingere a un catalogo di oltre 4 milioni e mezzo tra libri ed e-book, ma anche fruire di contenuti originali, incontrare gli autori e partecipare a dibattiti".

A dare il proprio contributo al palinsesto: dagli autori di Giangiacomo Feltrinelli Editore tra cui Luca Bottura, Erri De Luca, Fumettibrutti, Lodo Guenzi, Maurizio Maggiani, Rosella Postorino, Gabriele Romagnoli, Paolo Rumiz, Michele Serra e Sio, agli autori di Marsilio come Giuseppe Lupo, Francesco Pacifico e Pietro Del Soldà, fino agli autori di Sem, Apogeo, Sonzogno e Gribaudo, tutti uniti per mettere la loro voce al servizio della cultura e della lettura. "Anche laF, il canale televisivo di Gruppo Feltrinelli dedicato all'intrattenimento culturale di qualità, porterà il proprio contributo attraverso il coinvolgimento dei protagonisti di programmi originali, tra gli altri Chiara Francini, Federica Fracassi e Marta Perego".

"Ad arricchire l’offerta culturale, ricercatori, personalità di spicco della nostra contemporaneità e artisti come Teho Teardo e Virgilio Sieni, interpellati da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per raccontare attraverso la loro voce il momento storico che stiamo vivendo e i principali appuntamenti del calendario civile del nostro paese, ovvero le date fondamentali individuate dalla Fondazione che hanno scandito e continuano a scandire la società in cui viviamo - dice Feltrinelli -Anche i docenti della Scuola Holden tra cui Francesco Costa, Fabio Deotto ed Elena Varvello parteciperanno al progetto con dei contenuti originali in cui racconteranno titoli e autori significativi per loro e per i loro studenti. Ad accogliere l’invito di #Leggiamoacasa anche autori e attori dell’intero panorama editoriale e culturale italiano, tra cui musicisti e cantanti, che di giorno in giorno arricchiranno il palinsesto".

• Un libro al giorno, in cui autori e