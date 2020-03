Coronavirus: assessore Sicilia, 'non ci siamo mai trovati in asfissia di posti letto'

Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - "In questo momento in Sicilia si è registrato un aumento di 68 casi di pazienti positivi al coronavirus". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute della Sicilia Ruggero Razza intervenendo su Facebook. "C'è un numero che ci rende particolarmente speranzosi - dice - che è il numero dei guariti, che sono 25". "Questo stato di avanzamento dei casi in Sicilia ci dice che non ci siamo mai trovati in asfissia di posti letto sia per i pazienti in terapia intensiva che in ricovero", dice.