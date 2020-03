Coronavirus: Fornaro, 'stop polemiche, uniti per tutelare salute pubblica'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Non esistono alternative all’intensificazione dell’azione di contenimento e mitigazione della diffusione del Covid 19 messa in atto dal governo. La priorità assoluta è la tutela della salute pubblica, di tutti i cittadini compreso chi oggi lavora ad ogni livello. È tempo di coesione nazionale e responsabilità e non di polemiche e campagne elettorali permanenti: soltanto stando uniti e rispettando le indicazioni degli scienziati si può uscire da questo tunnel che sembra non finire mai". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.