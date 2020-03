Coronavirus: Serracchiani, 'in decreto sostegno a professionisti ordini'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "I professionisti iscritti agli ordini non saranno lasciati soli in questa fase di emergenza e rientreranno negli interventi a favore dei soggetti che stanno subendo le pesanti conseguenze della crisi dal punto di vista economico". Lo dichiara la deputata dem Debora Serracchiani, capogruppo in commissione Lavoro.

"Un'esigenza che come Partito Democratico abbiamo posto da subito e sul quale le parole del ministro Gualtieri sono chiare. Nel decreto Cura Italia infatti ci sono risorse sufficienti in grado di sostenere anche i professionisti. Ora l’impegno del Pd insieme al governo è quello di individuare la modalità più opportuna ed efficace per erogare i fondi”.