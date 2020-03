Coronavirus: Sicilia, da oggi al via tamponi per personale ospedaliero

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - Al via oggi il test per il personale ospedaliero siciliano coinvolto nella gestione del Covid-19, ma anche per i medici e gli operatori dell’emergenza sanitaria (compresi tutti gli operatori della Seus ). Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata ieri sera dal governatore siciliano Nello Musumeci. A seguire ci saranno i professionisti di Medicina generale, i pediatri di libera scelta e il personale dei Presidi di continuità assistenziale e, infine, le Direzioni strategiche aziendali. Le analisi dei tamponi verranno condotte da laboratori pubblici e privati.