Coronavirus: sindaco Messina con il megafono per strada 'Vi ordino di non uscire di casa!'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Vi ordino di non uscire di casa!". Lo ripete per decine di volte il sindaco di Messina Cateno De Luca mentre con il megafono intima ai cittadini, mentre percorre le strade a bordo di una macchina, di non uscire "per evitare di prendere il coronavirus". "Uscite solo per situazioni serie, non dovete uscire di casa", ribadisce. Il video, girato da un cittadino, sta diventando virale sui social.