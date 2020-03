Coronavirus: Bertolaso, 'avviata task force 300 medici per strutture regionali' (2)

Contro il coronavirus: il ventilatore a due circuiti

(Agenzia Vista) Bologna, 21 marzo 2020 Contro il coronavirus: il ventilatore a due circuiti “Un collega e compagno di studi lombardo mi telefono' lunedì scorso dicendomi che nei loro reparti di terapia intensiva non c'erano più macchine disponibili per il trattamento di pazienti con insufficienze respiratorie acute. Abbiamo passato la notte a ripassare la letteratura scientifica in materia, ...