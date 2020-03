Coronavirus: Bertolaso, 'avviata task force 300 medici per strutture regionali'

Milano, 21 mar. (Adnkronos) - "E' stata avviata la costituzione della task force di 300 medici che opereranno a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell'emergenza Covid-19". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Guido Bertolaso, consulente del governatore lombardo Attilio Bertolaso per costruire l'ospedale provvisorio in Fiera Milano.