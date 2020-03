Coronavirus: 181 casi nel Catanese, nel Messinese boom contagi con 66 positivi

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos) - Continua a crescere il numero dei casi positivi al Covid-19 nella provincia di Catania, la più colpita in Sicilia dall’epidemia. Sono, infatti, 181 le persone risultate contagiate nella provincia etnea a fronte delle 156 di ieri. Numeri in crescita anche nel Messinese, dove in sole 24 ore il numero dei positivi è cresciuto di 31 unità arrivando a quota 66; nel Palermitano dove si è passati dai 48 di ieri ai 52 casi di oggi; e nel Siracusano con 42 casi a fronte dei 39 segnalati appena 24 ore fa. Cresce il contagio anche in provincia di Agrigento, dove i positivi sono 34 (ieri erano 29) e in provincia di Caltanissetta, passata dai 17 casi di ieri ai 26 segnalati oggi. Numeri stazionari, invece, nel Trapanese, dove i contagiati restano 27, mentre sia nell’Ennese che nel Ragusano la crescita rispetto ad appena 24 ore fa è di uno solo caso: rispettivamente sono 23 e 7. In totale in Sicilia sono 490 i casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 458 perché 26 sono già guariti e 6 deceduti. A fornire l’aggiornamento su base provinciale è la Presidenza della Regione siciliana.