Coronavirus: online sito su realizzazione ospedale Fiera Milano (2)

(Adnkronos) - Il sito si propone inoltre di essere il collettore per la raccolta delle candidature di personale medico e sanitario attraverso la sezione 'Lavora con noi' e per il materiale sanitario e non, che possa contribuire alla messa in funzione dell’ospedale con la sezione 'Materiale per ospedale'. Nella sezione 'Sostienici' sono contenute le informazioni e le modalità di donazione relative al fondo costituito lo scorso 18 marzo da Fondazione Fiera Milano con il supporto della Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana onlus.

“E’ nostro dovere – spiega Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano – rendere partecipi tutti quanti vorranno verificare in diretta lo stato di avanzamento dei lavori all’interno dei nostri padiglioni. Questa operazione è estremamente complessa e sarà realizzata grazie alla generosità dei privati. Chiunque lo desideri potrà vedere cosa si sta realizzando con i fondi che ci sono stati assegnati. Il sito consente di avere una cabina di regia che eviti la dispersione di energie e risorse, sia umane sia economiche”.