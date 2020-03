Coronavirus: Caselli (Mediterranea), 'al Pronto soccorso psicologico le paure dei cittadini' (3)

(Adnkronos) - Un altro progetto era quello di raggiungere delle isole greche "per dare supporto per i migranti che si trovano lì dopo lo sbarco". "Riprenderemo queste attività- dice - quando sarà opportuno farlo".

Ed ecco che nasce l'idea di dare una mano alle persone che hanno paura del Coronavirus. "Come Mediterranea abbiamo aggiunto al fattore sostegno psicologico anche un pronto soccorso psicologico a cui rivolgersi per fare domande - dice - e in sette giorni sono arrivate oltre duecento telefonate. Solo lo psicologo tratta una trentina di casi al giorno. Anche io di notte prendo le telefonate e le dirotto sui sanitari. Sono persone che hanno bisogno di essere rassicurate".