Coronavirus: Salvini a Mattarella, 'ci affidiamo a lei, altri non ci ascoltano'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Presidente ci rivolgiamo a Lei perchè altri non ci ascoltano, per chiedere a nome di milioni di italiani cinque interventi immediati". Lo sottolinea il segretario della Lega Matteo Salvini, in un video su Facebook. "Presidente Mattarella, ci affidiamo Lei -ribadisce il leader del Carroccio- visto che altri non sembrano abbiano voglia e tempo di ascoltarci". (segue)