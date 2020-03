Coronavirus: Salvini a Mattarella, 'ci affidiamo a lei, altri non ci ascoltano'(3)

Il timelapse della costruzione (in tempo record) della nuova terapia intensiva del San Raffaele

(Agenzia Vista) Milano, 21 marzo 2020 Il timelapse della costruzione (in tempo record) della nuova terapia intensiva del San Raffaele La nuova terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele costruita in tempo record, solo 8 giorni, per l’emergenza coronavirus è ufficialmente pronta. Da lunedì 23 marzo accoglierà i malati gravi Covid19. La costruzione, realizzata nei campi sportivi dell’UniSR, è ...