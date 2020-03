Coronavirus: Gasparri, 'subito interventi immediati per Enti locali'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “Tra le tante cose che mancano al decreto varato dal governo, ci sono gli interventi per gli Enti locali. Lo stesso presidente dell’Anci ha dovuto scrivere a Conte e a Gualtieri indicando una serie di urgenze. Servono decisioni immediate, che non possono essere rinviate a ulteriori provvedimenti. Forza Italia presenterà emendamenti per destinate altre risorse a beneficio degli Enti locali, che altrimenti rischiano il fallimento". Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali del movimento.

"Effettivamente -aggiunge- serve liquidità e quindi è giusto anticipare il pagamento del fondo di solidarietà comunale, così come anticipare la disponibilità di altre risorse. Bisogna liberare fondi per la spesa corrente per mettere i Comuni in condizione di assolvere a doveri primari. Pensiamo alla disinfestazione delle varie città. Servono decisioni immediate. Ecco perché il decreto va riscritto e non si può pretendere dalle opposizioni una adesione acritica a misure che vanno modificate ora e subito. Lo chiedono tutti i Comuni d’Italia. Se non se ne rende conto Conte, che non capisce l’esigenza della vita concreta delle istituzioni, se ne rendano conto al Quirinale".