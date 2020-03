Piazza San Giovanni in Laterano deserta. Nessun turista e la Basilica è spettrale

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Piazza San Giovanni in Laterano deserta. Nessun turista e la Basilica è spettrale Con le nuove restrizioni del Governo per arginare il coronavirus, piazza S. Giovanni in Laterano a Roma è deserta. Non ci sono turisti e la basilica è spettrale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev