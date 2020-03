Conte: "Chiuse tutte le attività produttive non necessarie, in tutta Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Conte: "Chiuse tutte le attività produttive non necessarie, in tutta Italia" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un video messaggio: "Chiuderemo sull'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia essenziale" / fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev