Coronavirus: Conte, 'comunità sia insieme anelli catena che difende la vita'**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante: la vita. Se dovesse cedere anche un solo anello, questa barriera di protezione verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi per tutti. Quelle rinunce che oggi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e di tornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio.