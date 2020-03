Coronavirus: assessore Sicilia, 'ultimi contagiati contatti con persone rientrate dal Nord' (2)

(Adnkronos) - "In tutti individuiamo contatti con aree di provenienza del contagio - dice Ruggero Razza - Ecco perché raccomandavamo una maggiore cautela nel rientro in Sicilia. Ed ecco perché ancora oggi chiediamo ai cittadini di rispettare le indicazioni del governatore Musumeci sulla quarantena obbligatoria". E indica le regole: "Chiunque rientra deve informare il dipartimento di prevenzione, restare a casa per 14 giorni e quella segnalazione servirà per fare un accertamento di natura clinica o con il tampone al termine dell'isolamento. E si devono cautelare anche i familiari. Se 37 mila persone sono rientrate in Sicilia hanno avuto contatti con i familiari. Le regole di condotta sono estese anche ai familiari. Deve essere chiaro che chi è a casa non può ricevere visite".