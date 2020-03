Coronavirus: Arcuri, 'siamo in guerra'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo in guerra e io devo trovare le munizioni per far sì che questa guerra il nostro Paese la vinca prima e meglio degli altri". Lo dice Domenico Arcuri, commissario all'emergenza Coronavirus, da In mezz'ora in Più su Rai3 riferendosi allo sforzo per reperire mascherine e presidi sanitari necessari.