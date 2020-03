Coronavirus: Crippa (M5S), 'Parlamento mai chiuso, basta fake news'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento non ha mai smesso di lavorare ed ha sempre continuato a fare la propria parte, come è giusto che sia. Proprio mercoledì scorso c’è stata, alla Camera, una seduta dell’Aula, dove sono intervenuti esponenti di maggioranza e opposizione". E’ quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.

"Fra l’altro il presidente della Camera, Roberto Fico, che ringrazio perché sta consentendo il proseguo dei lavori parlamentari in completa sicurezza, ha convocato per martedì prossimo una nuova conferenza dei capigruppo, durante la quale stabiliremo il calendario dei lavori di Montecitorio per le prossime settimane”.

“Mandare in giro fake news affermando che le Camere sono chiuse non solo è lesivo della verità – aggiunge Crippa - mortificante per tutti i parlamentari, senza distinzione dei colori politici, ma è anche controproducente per lo stesso interesse del Paese, che sta affrontando una difficile emergenza, la più dura in tempo di pace. Basta polemiche da campagna elettorale – conclude l’esponente penta stellato - soprattutto in questo momento dove tutti siamo chiamati alla responsabilità”.