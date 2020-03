Coronavirus: Della Vedova, 'no spostamenti al Sud, si utilizzino sms' (2)

500 nuovi posti di accoglienza per i senzatetto a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2020 500 nuovi posti di accoglienza per i senzatetto a Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Per chi una casa non ce l’ha, come le persone senza dimora, stiamo mettendo in campo misure straordinarie. Circa 500 nuovi posti di accoglienza H24 stanno aprendo. È un risultato importante. L’attivazione è stata immediata da parte dell’assessora Veronica Mammì, che ha ...