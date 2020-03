Coronavirus: Pd, 'sostegno a bambini in condizioni povertà' (2)

(Adnkronos) - “Prepareremo degli emendamenti al decreto Cura Italia -continuano i parlamentari dem- per predisporre risorse e misure urgenti per ‘andare incontro alle esigenze di protezione e per assicurare i diritti di tutte le bambine e i bambini, mettendo nelle condizioni i servizi sociali, scolastici, educativi, formativi e di altro genere di poter intervenire - con strumenti appropriati e con il coinvolgimento, ove necessario, della magistratura minorile - in tutte le situazioni di rischio e in tutte quelle legate ai diritti dei minorenni (tutela, protezione, istruzione, gioco, socialità, partecipazione, informazione adeguata, etc.)’".

"Quindi supporto concreto a quei soggetti e a quelle istituzioni che devono organizzare attività e mettere in campo un numero consistente di operatori per monitorare quotidianamente le situazioni a rischio, con vere e proprie task force territoriali".

"Siamo certi - concludono i deputati Pd - che il ministro della Salute Speranza, la ministra della Famiglia Bonetti e il presidente Conte saranno con noi per rispondere in modo adeguato alle richieste delle associazioni per tutti i bambini senza voce d'Italia”.